Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» объявила о заключении контракта с защитником «Волгаря»

«Уфа» объявила о заключении контракта с защитником «Волгаря»
Диана Валавичюте
Комментарии

«Уфа» объявила о заключении долгосрочного контракта с защитником «Волгаря» Юрием Журавлёвым. Срок действия соглашения не сообщается.

«Юрий Журавлёв – новый футболист «Уфы». Успехов и покорения новых вершин вместе с ФК «Уфа»!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице уфимской команды в «Твиттере».

С 2018 года Журавлёв выступал за «Волгарь». В минувшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 41 матче Футбольной национальной лиги и забил один гол.

В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Уфа» переиграла тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1. «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» (23) — 14-й. «Ротор» (22) занял 15-е место и вылетел из РПЛ.

Новость по теме
Комнен Андрич покинул «Уфу»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021