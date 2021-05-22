«Уфа» объявила о заключении контракта с защитником «Волгаря»
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«Уфа» объявила о заключении долгосрочного контракта с защитником «Волгаря» Юрием Журавлёвым. Срок действия соглашения не сообщается.
«Юрий Журавлёв – новый футболист «Уфы». Успехов и покорения новых вершин вместе с ФК «Уфа»!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице уфимской команды в «Твиттере».
С 2018 года Журавлёв выступал за «Волгарь». В минувшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 41 матче Футбольной национальной лиги и забил один гол.
В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Уфа» переиграла тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1. «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» (23) — 14-й. «Ротор» (22) занял 15-е место и вылетел из РПЛ.
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