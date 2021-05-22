Левандовски: Анчелотти мне как дядя
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Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о тренерах, с которыми работал ранее, а также высказался о Юлиане Нагельсмане, который возглавит мюнхенскую команду летом.
«Юрген Клопп — тот тренер, который всегда старается быть похожим на твоего отца. Он мотивирует тебя выкладываться на полную. А Карло Анчелотти мне как дядя. Он всегда открыт к диалогу и готов помочь. Он знает, что важно для футболиста.
Что касается Нагельсмана, мы с ним ещё не говорили, я не знаю его лично, но считаю, что Юлиан — хороший специалист. Думаю, он способен извлечь из любой команды самое лучшее. Его команды превосходили все ожидания, поэтому он, вероятнее всего, хороший тактик», — приводит слова форварда Sportweek.
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