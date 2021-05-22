«Время пришло». Матч с «Байером» станет последним в карьере Пищека

Матч 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» станет последним в карьере защитника дортмундской «Боруссии» Лукаша Пищека. Футболист принял такое решение ещё в 2020 году, когда продлевал контракт с клубом.

«Время пришло», — написал Пищек в своём «инстаграме», прикрепив фото с подписью «Последний танец».



Пищек перешёл в «Боруссию» летом 2010 года из берлинской «Герты» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в 18 матчах и забил один гол. Также Лукаш выступал за сборную Польши. Футболист сыграл 65 матчей за национальную команду и отметился тремя голами. Также Пищек принял участие в чемпионате мира — 2018, который прошёл в России. После этого турнира защитник завершил международную карьеру.