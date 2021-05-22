Фанаты «Цюриха» и «Грассхоппера» устроили беспорядки. В столкновение вмешалась полиция

В матче 36-го тура Челлендж-лиги «Грассхоппер» обыграл «Кринс» со счётом 2:1 и вышел в высший дивизион Швейцарии.
После матча несколько сотен фанатов «Грассхоппера» устроили празднование в честь возвращения команды в высший дивизион, сообщает Tages Anzeiger. Болельщики запускали фейерверки у стадиона и бросали петарды. Когда большая часть фанатов «Грассхоппера» разошлась, на месте празднования появились болельщики «Цюриха». Стороны начали перекидываться оскорблениями, что привело к столкновению фанатов.
Позже на место приехала полиция, которая разгоняла болельщиков при помощи водомётов и резиновой дроби. Сообщается, что в ходе беспорядков фанаты бросали в полицейских бутылки. Полиция задержала одиннадцать человек и доставила в участок. Сообщений о пострадавших не поступало.
- 22 мая 2021
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