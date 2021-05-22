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Месси: жалею, что не попросил футболки у Роналдо, Роберто Карлоса. Хотел бы их в коллекцию

Месси: жалею, что не попросил футболки у Роналдо, Роберто Карлоса. Хотел бы их в коллекцию
Сергей Сорокин
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, футболки каких футболистов он хотел бы заполучить в свою коллекцию.

«Жалею, что не попросил футболки у Роналдо и Роберто Карлоса, я ведь играл против них. Я бы хотел, чтобы сейчас у меня были их футболки в коллекции. Когда я стал старше, то стал больше думать о коллекционировании футболок, о воспоминаниях. Раньше меня это не заботило. Мой брат Матиас сохранил многие футболки. У меня в коллекции не хватает футболок некоторых действующих игроков, но они пока выступают», — цитирует Месси Ole.

Аргентинский форвард намерен отыграть ещё два сезона на высоком уровне, до лета 2023 года, прежде чем, вероятно, переехать в Соединённые Штаты, чтобы сыграть в MLS. Предстоящие два года Месси планирует провести в Европе: в Испании или во Франции.

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