Шунин: давление? Сколько людей — столько и мнений. Надо готовиться, а читать стоит меньше

Вратарь сборной России и московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об отношении к критике в свой адрес.



«Да, у меня было небольшое повреждение боковой связки колена, но медицинский штаб «Динамо» и сборной были на связи. Травма позади, я рад тренироваться в общей группе и чувствую себя хорошо. Беру ли шефство над игроками «Динамо»? У нас в принципе хороший коллектив, все общаются вместе и собираются, так что проблем с дедовщиной в сборной нет. Ребята быстро освоились, но в любом случае я им помогаю – проблем с этим нет.



Помогает ли недовольство болельщиков и СМИ перед турниром? В первую очередь игрокам не стоит читать, что пишут вокруг. Надо сконцентрироваться, впереди сбор – надо готовиться к важным играм, а читать стоит меньше – мой опыт мне это уже показал. Сколько людей – столько и мнений. Мы все профессионалы, давление всегда есть. Сейчас в сборной оно выше, но не надо думать ни о чём, кроме того, как максимально тренироваться, питаться и в итоге сыграть», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.