Вице-президент УЕФА выступил против проведения чемпионата мира каждые два года
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Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек высказался по поводу возможного проведения чемпионата мира каждые два года.
«Проведение чемпионата мира каждые два года? Точно нет», — написал Бонек на своей странице в «Твиттере».
Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии предложила проводить чемпионат мира каждые два года. В организации считают, что это поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность. Предложение поддержали 166 федераций. Теперь ФИФА проведет исследование, чтобы проанализировать возможность проведения чемпионата мира по футболу с таким промежутком, подчеркнув преимущества и последствия этого решения.
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