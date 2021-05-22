Вице-президент УЕФА выступил против проведения чемпионата мира каждые два года

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек высказался по поводу возможного проведения чемпионата мира каждые два года.



«Проведение чемпионата мира каждые два года? Точно нет», — написал Бонек на своей странице в «Твиттере».



Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии предложила проводить чемпионат мира каждые два года. В организации считают, что это поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность. Предложение поддержали 166 федераций. Теперь ФИФА проведет исследование, чтобы проанализировать возможность проведения чемпионата мира по футболу с таким промежутком, подчеркнув преимущества и последствия этого решения.

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