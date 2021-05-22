Кертанов и Лях покинули «Торпедо»

Полузащитники Константин Кертанов и Андрей Лях покинули «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.



Константин Кертанов выступал за «Торпедо» в турнире молодежных команд в РПЛ в сезоне-2014/2015, а затем за главную команду в ПФЛ и ФНЛ. За основу чёрно-белых Кертанов провёл 145 матчей и забил 11 мячей. Андрей Лях пришёл в «Торпедо» в июле 2018 года и помог команде выйти в Футбольную национальную лигу. Лях сыграл за клуб 73 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами.



Напомним, в следующем розыгрыше РПЛ из нынешних клубов ФНЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. «Торпедо» за 42 матча удалось набрать 72 очка и завершить сезон на шестом месте в турнирной таблице. В заключительном туре команда проиграла ярославскому «Шиннику» со счётом 0:1.

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