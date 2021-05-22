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Трезеге: не будем исключать возможный финал Россия — Франция на Евро-2020

Трезеге: не будем исключать возможный финал Россия — Франция на Евро-2020
Сергей Сорокин
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Бывший нападающий «Монако», «Ювентуса» и национальной команды Франции Давид Трезеге поделился ожиданиями от Евро-2020.

«Я выигрывал этот кубок в важном финале против Италии. Это был футбол высокого класса. Это незабываемо. И я желаю России не забывать те эмоции, которые она получит во время Евро-2020. Не будем исключать возможный финал Россия — Франция. Я поздравляю Россию с тем, что она допустит 50% зрителей на стадион.

Я уже в пятый раз в прекрасном Петербурге, и уверен, что все готовы провести великолепный чемпионат Европы. Что касается пандемии, то согласен с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым: современные условия требуют дисциплины», — цитирует Давида Трезеге «РИА Новости».

Календарь Чемпионата Европы по футболу 2020
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