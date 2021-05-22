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Агент Фонсеки: из «Спартака» позвонили в феврале или марте и пропали

Агент Фонсеки: из «Спартака» позвонили в феврале или марте и пропали
Сергей Сорокин
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Марко Абреу, агент тренера Паулу Фонсеки, рассказал об общении с представителями московского «Спартака».

«Где-то в феврале или марте мне звонили из «Спартака», со мной связывался спортивный директор Дмитрий Попов. Он спросил, доступен ли Фонсека. Я ответил утвердительно, сказал, что мы вполне можем встретиться и переговорить. Но после этого он пропал, не последовало никакого ответа, не состоялось никакой встречи. Но я сейчас читаю СМИ и там пишут, якобы спортивный директор «Спартака» испугался, что я привезу с собой игроков. Но я работаю только с тренерами, я не работаю ни с одним футболистом.

Российский чемпионат — конкурентоспособный. Московский «Спартак» — большой клуб, который многие годы подряд бьётся за трофеи. Фонсеке нравится «Спартак, ему импонирует внутренний климат вашего чемпионата. Он уже работал на Украине, чей чемпионат можно примерно сравнивать с российским. И если клуб на нас выйдет сейчас, мы всё ещё можем начать переговоры, мы не будем говорить «нет».

Я получил около 40-50 звонков, один из которых был из «Спартака». Обычно после такого звонка следует встреча, но с московским клубом такого не было. Сейчас мы встречаемся с представителями разных команд, но окончательного решения до сих пор не принято. Думаю, в ближайшее время мы определимся», — цитирует Абреу «РБ-Спорт».

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