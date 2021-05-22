Источник: Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере». По информации источника, 33-летний аргентинец заключит соглашение с сине-гранатовыми до 2023 года.



Ранее стало известно, что аргентинец обсуждает варианты будущего продолжения карьеры со своей семьёй, в том числе с отцом и одним из братьев. Они настаивают на переходе во французский клуб. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо пристально следит за ситуацией с контрактом Месси. Ведь нападающий понимает, что не сможет в будущем получить высокую зарплату в испанском клубе, так как каталонцы находятся в затруднительном финансовом положении.



Аргентинский форвард намерен отыграть ещё два сезона на высоком уровне, до лета 2023 года, прежде чем, вероятно, переехать в Соединённые Штаты, чтобы сыграть в MLS. Последние два года Месси планирует провести в Европе: в Испании или во Франции.