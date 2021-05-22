Директор «Аталанты»: безусловно, Гасперини останется в клубе

Директор «Аталанты» Лука Перкасси в преддверии матча заключительного тура Серии А с «Миланом» высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне, а также сообщил, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продолжит работать в клубе из Бергамо.



«Все результаты «Аталанты» — плод тяжёлой работы, которую нам не нужно принимать как должное. Мы знаем, что значит соревноваться в Серии А. Мы гордимся тем, что делаем, и не видим минусов. Мы знаем, кто мы есть.



«Аталанта» — очень конкурентоспособная команда, мы будем рады встретиться с сильным «Миланом», уже зная, что некоторые шансы были упущены. Мы сделаем всё возможное в предстоящем матче. «Аталанта» будет играть как «Аталанта». Мы должны работать каждый день под руководством прекрасного тренера. Останется ли Гасперини в «Аталанте»? Безусловно», — приводит слова Перкасси Football Italia.

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