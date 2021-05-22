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«Вальядолид» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Вальядолид» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Диана Валавичюте
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Сегодня, 22 мая, состоится матч «Вальядолид» — «Атлетико». Встреча 38-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вальядолид» — «Атлетико».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Матинесом. Ассистенты — Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери — Гильермо Конехеро Санчес.

Мадридский «Атлетико» в 37 матчах набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя, «Реал», на два очка. «Вальядолид» (31) — на предпоследнем, 19-м месте.

В матче первого круга чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Вальядолид» со счётом 2:0. Встреча прошла 5 декабря 2020 года.

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