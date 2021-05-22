«Реал» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 22 мая, состоится матч «Реал» — «Вильярреал». Встреча 38-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Вильярреал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтера. Ассистенты — Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Хуан Пенья Варела.



Мадридский «Реал» в 37 матчах набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, уступая лидеру соревнований, «Атлетико», два очка. «Вильярреал» (58) — на седьмом месте.

В матче первого круга чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с «Реалом» со счётом 1:1. Встреча прошла 21 ноября 2020 года.