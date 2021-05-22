Всё о сезоне РПЛ, оценки каждой команде, плач по «Ротору» — в выпуске подкаста «Наш Чемп»

Подкаст «Наш Чемп» закрывает сезон. Евгений Марков и Николай Семаков обсудили все команды РПЛ и поставили им оценки. В программе – монолог о несправедливости футбола на примере «Арсенала» и «Уфы», надежды на «Зенит» в Лиге чемпионов и разговоры не только о «Спартаке».
Также в выпуске – итого предыдущего конкурса и условия нового. Присылайте свои стихотворения про локальную футбольную звезду – и мы выберем лучшего.
Полезные ссылки:
Канал Евгения Маркова про путешествия и журналистику.
Репортаж Маркова из Грозного.
«Инстаграм» Николая Семакова.
Футбольный мерч Николая.
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Таймкоды:
0:00 – Стартуем
1:50 – «Зенит»
9:18 – «Спартак»
17:17 – «Локомотив»
20:57 – «Рубин»
27:19 – «Сочи»
32:27 – ЦСКА
43:10 – «Динамо»
48:30 – «Химки»
51:59 – «Ростов»
57:07 – «Краснодар»
1:01:45 – «Ахмат» и «Урал»
1:03:20 – «Уфа», «Арсенал» и «Казань»
1:07:32 – «Ротор» и «Тамбов»
1:10:45 – КОНКУРС
P. S. в Краснодаре действительно нет реки Дон, но есть река Кубань.
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