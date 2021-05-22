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Мхитарян передумал уходить из «Ромы», несмотря на назначение Моуринью

Мхитарян передумал уходить из «Ромы», несмотря на назначение Моуринью
Диана Валавичюте
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян передумал уходить из итальянской команды, сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что 32-летний армянский футболист попросил своего агента Мино Райолу искать ему новый клуб из-за прихода в «Рому» Жозе Моуринью. Тренер и футболист работали вместе в «Манчестер Юнайтед», но между ними произошёл конфликт, и Мхитарян в январе 2018 года перешёл в «Арсенал».

По информации источника, Мхитарян поменял своё решение после встречи Райолы и Моуринью. Отмечается, что в клубе довольны полузащитником и не хотели бы его упускать.

В сезоне-2020/2021 Мхитарян принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. С 2007 года вызывается в национальную команду Армении.

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