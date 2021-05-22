Марио Балотелли покинет «Монцу» и станет свободным агентом этим летом

Нападающий «Монцы» Марио Балотелли покинет клуб по истечении контракта этим летом, сообщает журналист Никола Скира в своём "твиттере".



«Монца» проиграла в полуфинальной встрече плей-офф за выход в Серию А. В договоре был пункт об автоматическом продлении контракта с игроком в случае повышения клуба в классе. Так как этого не произошло, итальянский форвард станет свободным агентом.



Балотелли принял участие в 14 матчах итальянской Серии Б, забив шесть голов.



Путёвку в высший дивизион Италии в двухматчевом противостоянии (23 и 27 мая) оспорят «Венеция» и «Читтаделла».



Балотелли выступает за «Монцу» с 2020 года. Ранее футболист вошёл в список самых культовых игроков в истории АПЛ по мнению бывшего нападающего сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алана Ширера.