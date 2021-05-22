Акинфеев показал, как играет с сыном в футбол на стадионе ЦСКА
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с «ВЭБ Арены». В ролике вратарь играет в футбол со своим сыном Даниилом.
«Чемпионат» сообщал, что следующий сезон может стать последним в игровой карьере Игоря Акинфеева. ЦСКА близок к приобретению вратаря «Химок» Лантратова.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.
Новость по темеАкинфеев может завершить карьеру в 2022 году
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