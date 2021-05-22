«Реал» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на матч заключительного тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Вильярреала» на матч 38-го тура Примеры. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Вильярреал».

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Варан, Милитао, Гутьеррес, Вальверде, Винисиус, Каземиро, Модрич, Асенсио, Бензема.

Запасные: Альтубе, Лунин, Бланко, Иско, Мариано, Марсело, Начо, Рамос, Родриго, Раба.

«Вильярреал»: Рулли, Педраса, Альбиоль, Капу, Гаспар, Парехо, Пино, Торрес, Тригерос, Ж. Морено, Бакка.

Запасные: Асенхо, Баена, Гомес, Коклен, Коста, А. Морено, Мори, Ниньо, Пако, Пенья, Эступиньян.

Мадридский «Реал» в 37 матчах набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, уступая лидеру соревнований, «Атлетико», два очка. «Вильярреал» (58) — на седьмом месте.