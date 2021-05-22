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Левандовски превзошёл «вечный» рекорд Герда Мюллера, забив на 90-й минуте

Левандовски превзошёл «вечный» рекорд Герда Мюллера, забив на 90-й минуте
Артур Иванов
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил гол на 90-й минуте в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (5:2). Польский форвард превзошёл «вечный» рекорд бывшего нападающего «Баварии» Герда Мюллера.

Левандовски оказался на подборе в штрафной площади соперника и отправил мяч в ворота на последней минуте основного времени заключительного матча сезона Бундеслиги. Таким образом, польский форвард забил 41-й гол за 29 матчей в сезоне Бундеслиги и превзошёл, казалось бы, непоколебимый рекорд Герда Мюллера.

В сезоне-1972/1973 немец забил 36 голов, в 1969/1970 – 38, а рекорд он установил в чемпионате -1971/1972, когда отметился 40 мячами.

Мюнхенская «Бавария» досрочно завоевала чемпионство, когда в матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг» со счётом 3:2.

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