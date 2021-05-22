«Реал» — «Вильярреал»: гости забили первыми

Полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино открыл счёт в матче 38-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».
На 20-й минуте Пино получил мяч в районе 11-метровой отметки и лёгким ударом по центру ворот переиграл вратаря.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Вильярреал».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтера. Ассистенты — Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Хуан Пенья Варела.
Мадридский «Реал» в 37 матчах набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, уступая лидеру соревнований, «Атлетико», два очка. «Вильярреал» (58) — на седьмом месте.
В матче первого круга чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с «Реалом» со счётом 1:1. Встреча прошла 21 ноября 2020 года.
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