«Реал» — «Вильярреал»: гости забили первыми

Полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино открыл счёт в матче 38-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».

На 20-й минуте Пино получил мяч в районе 11-метровой отметки и лёгким ударом по центру ворот переиграл вратаря.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Вильярреал».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтера. Ассистенты — Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Хуан Пенья Варела.



Мадридский «Реал» в 37 матчах набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, уступая лидеру соревнований, «Атлетико», два очка. «Вильярреал» (58) — на седьмом месте.

В матче первого круга чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с «Реалом» со счётом 1:1. Встреча прошла 21 ноября 2020 года.