«Есть желание поиграть в РПЛ». Отец Леона Классена высказался об интересе «Уфы» и «Ахмата»

Отец защитника «Мюнхена-1860» Леона Классена Сергей прокомментировал информацию об интересе к его сыну со стороны «Уфы» и «Ахмата».



«Про интерес к Леону от «Уфы» и «Ахмата» мне ничего не известно. Леон играл за юношеские сборные России, и у него есть желание поиграть в РПЛ. Сейчас для него был сложный год. При прошлом тренере Леон был игроком стартового состава, но сейчас пришел новый, который буквально через неделю сказал ему, что шансов в этой команде у него не будет. Его конкурент, Штайнхарт, действительно серьёзный игрок: он поиграл во второй команде «Баварии», хорошо смотрится в этом сезоне.

Однако Леон был сильнее и лучше. Так получилось, что он отыграл всего семь игр в сезоне, поэтому сейчас для него очень важна спортивная перспектива. Ему нужен клуб и тренер, которые будут поддерживать его. Есть предложения от немецких, австрийских и голландских клубов, ведутся переговоры, но пока ничего конкретного. Леону 20 лет, ему важно играть в ближайшие годы. Приоритет здесь совсем не в деньгах», — цитирует отца футболиста Sport24.

Сообщалось, что 20-летний футболист попал в сферу интересов «Уфы» и «Ахмата».