«У меня и похуже бывало». Даниил Фомин — о видео с матом Слуцкого на Жиркова

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился эмоциями от попадания в расширенный список сборной, и мнением о видео с участием бывшего тренера национальной сборной Леонида Слуцкого и защитника Юрия Жиркова, а также Фомин оценил свой первый сезон в клубе.



«Попаданию в расширенный список сборной обрадовался, конечно же. Я был дома, когда об этом сообщили. Знал, что в этот день должны объявить списки, поэтому находился в легком предвкушении. Семья поздравила.



Видео из раздевалки сборной, где Слуцкий эмоционально общается с Жирковым? Да, смотрел. Честно, не ожидал такое увидеть. Обычно: что происходит в раздевалке, остается в раздевалке. У меня и похуже бывало. В «Нижнем Новгороде». Я там в нескольких играх удалился и мне от двух разных тренеров досталось. Если бы тогда снимали видео, на нем всё было бы «запикано».



Помогает такая критика? Не могу сказать, что меня это мотивирует. Но я тогда понимал, что неудачно сыграл, подвел команду, поэтому был готов, что мне достанется.



Мой первый сезон в «Динамо» скорее положительный. Я стал внутренне более уверенным, закрепился в основе «Динамо», начал попадать в сборную. Шварц — мой первый иностранный тренер. Всё с ним так интересно получилось: мы только познакомились, а на следующий день у нас уже первая игра под его руководством. С Сандро приятно работать, всё так позитивно проходит. Надеюсь, лучшее у нас впереди», — приводит слова Фомина Sport24.

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