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«Атлетико» сравнял счёт в матче с «Вальядолидом»

«Атлетико» сравнял счёт в матче с «Вальядолидом»
Алексей Ласнов
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Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа сравнял счёт в матче с «Вальядолидом».

Корреа забил гол на 57-й минуте. Анхель получил пас у радиуса штрафной, обыграл одного защитника и пробил с носка из-под второго — мяч залетел в нижний угол ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вальядолид» — «Атлетико».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Матинесом. Ассистенты — Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери — Гильермо Конехеро Санчес.

Мадридский «Атлетико» в 37 матчах набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя – «Реал» – на два очка. «Вальядолид» (31) — на предпоследнем, 19-м месте.

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