«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Уэской» и заняла 13-е место в Примере

В матче заключительного 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Уэской». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 0:0.

На 64-й минуте в ворота «Валенсии» мог быть назначен пенальти, однако VAR подтвердил, что судья правильно не стал фиксировать фол в штрафной валенсийцев.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 77-й минуте встречи.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. Ассистенты — Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр — Экиоц Санчес Асла.

По итогам сезона «Валенсия» набрала 43 очка и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Уэска» (34) стала 18-й и покинула Примеру.