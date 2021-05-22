«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Уэской» и заняла 13-е место в Примере
Поделиться
В матче заключительного 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Уэской». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 0:0.
На 64-й минуте в ворота «Валенсии» мог быть назначен пенальти, однако VAR подтвердил, что судья правильно не стал фиксировать фол в штрафной валенсийцев.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 77-й минуте встречи.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. Ассистенты — Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр — Экиоц Санчес Асла.
По итогам сезона «Валенсия» набрала 43 очка и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Уэска» (34) стала 18-й и покинула Примеру.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 мая 2021
-
21:49
-
21:36
-
21:29
-
21:23
-
21:12
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:52
-
20:52
-
20:51
-
20:28
-
20:17
-
20:17
-
19:45
-
19:44
-
19:30
-
19:28
-
19:16
-
19:16
-
18:43
-
18:42
-
18:26
-
18:24
-
18:09
-
17:47
-
17:47
-
17:13
-
17:13
-
16:46
-
16:39
-
16:23
-
16:15
-
16:15
-
16:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам