«Вальядолид» — «Атлетико»: Суарес вывел мадридцев вперёд
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес забил второй гол мадридской команды в матче с «Вальядолидом».
На 67-й минуте гости перехватили мяч в центре поля, далее запустили Суареса в прорыв, который ударом из штрафной поразил цель.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вальядолид» — «Атлетико».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Матинесом. Ассистенты — Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери — Гильермо Конехеро Санчес.
Мадридский «Атлетико» в 37 матчах набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя, «Реал», на два очка. «Вальядолид» (31) — на предпоследнем, 19-м месте.
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