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Мадридский «Реал» переиграл «Вильярреал», но этого не хватило для чемпионства

Мадридский «Реал» переиграл «Вильярреал», но этого не хватило для чемпионства
Артур Иванов
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В заключительном 38-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» встретился с «Вильярреалом». Матч прошёл на стадионе «Альфредо ди Стефано».

На 20-й минуте полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино получил мяч в районе 11-метровой отметки и лёгким ударом по центру ворот переиграл вратаря. На 56-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема отправил мяч в сетку ворот соперника, но после консультации с системой VAR главный арбитр встречи отменил взятие ворот. На 87-й минуте Бензема всё-таки сравнял счёт, забив с передачи Родриго. На 90+2-й минуте Лука Модрич точным попаданием принес победу «королевскому» клубу.

Финальный свисток зафиксировал победу «Реала» 2:1. В параллельном матче «Атлетико» обыграло «Вальядолид» со счётом 2:1.

Таким образом, чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч.
«Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками. Третье место досталось «Барселоне» — 79 очков.

Испания - Примера. 38-й тур
22 мая 2021, суббота. 19:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Пино – 20'   1:1 Бензема – 87'   2:1 Модрич – 90+2'
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