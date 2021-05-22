Мадридский «Реал» переиграл «Вильярреал», но этого не хватило для чемпионства

В заключительном 38-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» встретился с «Вильярреалом». Матч прошёл на стадионе «Альфредо ди Стефано».
На 20-й минуте полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино получил мяч в районе 11-метровой отметки и лёгким ударом по центру ворот переиграл вратаря. На 56-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема отправил мяч в сетку ворот соперника, но после консультации с системой VAR главный арбитр встречи отменил взятие ворот. На 87-й минуте Бензема всё-таки сравнял счёт, забив с передачи Родриго. На 90+2-й минуте Лука Модрич точным попаданием принес победу «королевскому» клубу.
Финальный свисток зафиксировал победу «Реала» 2:1. В параллельном матче «Атлетико» обыграло «Вальядолид» со счётом 2:1.
Таким образом, чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч.
«Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками. Третье место досталось «Барселоне» — 79 очков.
- 22 мая 2021
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