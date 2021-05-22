«Барселона» забила «Эйбару» на 81-й минуте и одержала победу

В заключительном 38-м туре испанской Примеры «Эйбар» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре.



В первом тайме игра была равной, с некоторым преимуществом хозяев в определённых моментах. После перерыва ход игры сохранился, но на 81-й минуте отличились именно гости. Форвард каталонского клуба Антуан Гризманн, пробив из пределов штрафной площади, записал гол на свой счёт.



Финальный свисток зафиксировал победу «Барселоны» со счётом 1:0.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Ассистенты: Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери: Хосе Альберто Пардейро Пуэнте.



Таким образом, чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч.

«Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками. Третье место досталось «Барселоне» — 79 очков.