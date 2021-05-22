«Атлетико» вырвал победу у «Вальядолида» и стал чемпионом Испании

В матче заключительного 38-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 2:1.

Нападающий «Вальядолида» Оскар Плано забил гол на 18-й минуте матча. Хозяева вышли в контратаку после корнера соперника, Плано получил передачу на ход, находясь на своей половине, далее прорвался в штрафную и пробил точно в ближний угол ворот. Форвард «Атлетико» Анхель Корреа сравнял счёт. На 57-й минуте Анхель получил пас у радиуса штрафной, обыграл одного защитника и пробил с носка из-под второго — мяч залетел в нижний угол ворот.

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес забил второй гол мадридской команды в матче с «Вальядолидом». На 67-й минуте гости перехватили мяч в центре поля, далее запустили Суареса в прорыв, который ударом из штрафной поразил цель.



Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очка и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, «Реал», на два очка. «Вальядолид» (31) занял 19-е место и вылетел в Сегунду.

«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021). «Реал» выигрывал Примеру 34 раза.