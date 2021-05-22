Сборная России прибыла в Нойштифт для подготовки к Евро

Национальная сборная России по футболу прибыла в австрийский город Нойштифт для продолжения подготовки к Евро-2020.



Нойштифт — небольшой населённый пункт в долине Штубай в 26 километрах от Инсбрука. Население его около 4,4 тыс. человек. Муниципалитет Нойштифт объединяет несколько селений, являясь их центром. Посёлок находится в глубине красивейшей долины между вершинами гор. Это небольшой старинный альпийский поселок и популярный горнолыжный курорт.



Сборная проведёт тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.



Видео. Сборная приехала в Нойштифт для подготовки к Евро.

Ранее стало известно, что полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян заразился бактериальной ангиной и не отправился с командой на сбор в Австрию.