Сборная России прибыла в Нойштифт для подготовки к Евро

Национальная сборная России по футболу прибыла в австрийский город Нойштифт для продолжения подготовки к Евро-2020.
Нойштифт — небольшой населённый пункт в долине Штубай в 26 километрах от Инсбрука. Население его около 4,4 тыс. человек. Муниципалитет Нойштифт объединяет несколько селений, являясь их центром. Посёлок находится в глубине красивейшей долины между вершинами гор. Это небольшой старинный альпийский поселок и популярный горнолыжный курорт.
Сборная проведёт тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Видео. Сборная приехала в Нойштифт для подготовки к Евро.
Ранее стало известно, что полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян заразился бактериальной ангиной и не отправился с командой на сбор в Австрию.
- 22 мая 2021
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