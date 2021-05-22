Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на последний матч сезона

Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Кротоне» на матч 38-го тура чемпионата Италии. Российский нападающий флорентийской команды Александр Кокорин начнёт матч на скамейке запасных.

«Кротоне»: Креспи, Куомо, Джиджи, Марроне, Перейра, Молина, Бенали, Унас, Чигарини, Мессиас, Нванкво.

«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Мартинес, Касерес, Бираги, Пульгар, Бонавентура, Рибери, Кастровилли, Оливера, Влахович.

Начало встречи — в 21:45 мск.

«Фиалки», набрав 39 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице Серии А и уже не смогут ни попасть в еврокубки, ни вылететь из чемпионата.



Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.