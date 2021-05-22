Суарес: прошлым летом меня унизили, «Атлетико» дал мне шанс

В матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Вальядолид» и стал чемпионом Испании. Нападающий клуба Луис Суарес прокомментировал успех команды, а также рассказал о трудностях с которыми столкнулся за этот год.



«Прошлым летом произошла сложная ситуация. Меня унизили. „Атлетико“ открыл свои двери для меня, чтобы я продолжал показывать какой я игрок. Это год дался мне тяжелее всего», — приводит слова Суареса AS.



Уругвайский нападающий забил 21 мяч и сделал 3 голевые передачи в 32-х матчах Ла Лиги. В сегодняшнем матче форвард «Атлетико» забил второй гол мадридской команды в матче с «Вальядолидом». На 67-й минуте гости перехватили мяч в центре поля, далее запустили Суареса в прорыв, который ударом из штрафной поразил цель.



Нападающий выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании. 25 сентября 2020-го года «Атлетико» официально объявил о трансфере Суареса.