Симеоне: я не ошибся, когда решил остаться в «Атлетико». Клуб продолжает расти

В матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Вальядолид» и стал чемпионом Испании. Главный тренер Диего Симеоне отметил прогресс, а также прокомментировал успех команды.
«Я рад, что в такой сложный год, когда так много людей покинули нас из-за вируса, „Атлетико“ стал чемпионом. Трудный год, как и наша история, но сейчас один из лучших моментов для титула.
Отличия от 2014-го года? Сейчас другие ощущения, мир переживает очень печальную ситуацию, и я надеюсь, что мы смогли порадовать многих людей. Мне приходит в голову смеяться, для меня естественно смеяться, я не знаю почему, но я смеюсь, это радость, которая исходит из меня. Сегодня я вспоминал момент, когда мог уйти из клуба. Но я сказал, что собираюсь остаться, потому что я думал, что у „Атлетико“ есть будущее, и я не ошибался. Клуб продолжает расти, мы проделали огромную работу», — приводит слова Симеоне Marca.
- 22 мая 2021
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