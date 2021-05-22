Суарес заплакал на поле после победы «Атлетико» в чемпионате Испании

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес заплакал на поле после завоевания «матрасниками» чемпионства по итогам матча с «Вальядолидом» (2:1).

Видео, на котором Суарес в слезах сидит на поле с телефоном в руках, опубликовано в «Твиттере» Ла Лиги.

Уругвайский нападающий забил 21 мяч и сделал 3 голевые передачи в 32 матча Примеры. В сегодняшнем матче форвард «Атлетико» забил второй гол мадридской команды в матче с «Вальядолидом». На 67-й минуте гости перехватили мяч в центре поля, далее запустили Суареса в прорыв, который ударом из штрафной поразил цель.



Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании. 25 сентября 2020-го года «Атлетико» официально объявил о трансфере Суареса.