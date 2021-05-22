Зидан: скоро станет известно будущее «Реала», я поговорю с руководством

В заключительном 38-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» обыграл «Вильярреал» 2:1. Главный тренер хозяев Зинедин Зидан подвёл итоги сезона для команды, а также рассказал о своём будущем.



«Прежде всего, мы должны поблагодарить наших болельщиков, потому что они всегда поддерживали команду. Я думаю, что они могут гордиться игроками, потому что они отдали все. Это было непросто, но мы выиграли сегодня. Это день, чтобы поздравить весь коллектив. И всё.



Мы должны поздравить и „Атлетико“, который заслуживает этот титул. Потому что тот, кто выше в таблице, заслуживает этого. Но самое главное — это то, что сделали наши игроки. Теперь нам нужно сохранять спокойствие. В ближайшие несколько дней я поговорю с руководством и игроками. Скоро мы увидим, что произойдёт. Не только со мной, но и со всем „Реалом“.



Моё настроение сейчас? Оно испортилось», — приводит слова Зидана Marca.

Новость по теме Роберто Карлос рассказал о проблемах, с которыми столкнулся «Реал» в этом сезоне