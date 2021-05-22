Флик: рекорд Левандовски — достижение всех игроков «Баварии»

В заключительном, 34-м туре, немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Аугсбург» 5:2. Главный тренер мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик подвёл итоги матча, а также прокомментировал достижение нападающего Роберта Левандовски, который превзошёл «вечный» рекорд бывшего нападающего «Баварии» Герда Мюллера.



«Я буду скучать по команде. Это ориентир на будущее. То, что команда показывала на каждой тренировке и в матчах, как боролась, отражает их достижения. Я смотрю на картину в целом. Атмосфера хорошая. Я очень горжусь, мне было приятно быть рядом с этой командой. Хочу всех поблагодарить. Мы показали отличную игру в первом тайме. Во втором тайме мы пропустили два мяча.



Но я рад за Левандовски. Гол занял у него много времени. В какой-то момент я сказал тренеру вратарей Тони Тапаловичу, что не думаю, что он сможет отличиться. Но Роберт — голеадор. Вот что его отличает. Это тоже достижение команды. Мы побеждаем вместе. Вот что нас отличает: мы работаем как одна команда. Это главное», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».