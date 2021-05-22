Куман высказался о своём будущем в «Барселоне» после заключительного матча сезона

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о своём будущем в каталонском клубе.

«Я думаю, что это не последняя моя игра в «Барселоне». У меня есть контракт, и я не знаю, что мы будем делать дальше. Вы много говорите на эту тему, но я спокоен. Если есть что-то, что клуб хочет изменить, он должен поговорить со мной», — цитирует Кумана Goal.

В заключительном 38-м туре испанской Примеры «Эйбар» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре. В первом тайме игра была равной, с некоторым преимуществом хозяев в определённых моментах. После перерыва ход игры сохранился, но на 81-й минуте отличились именно гости. Форвард каталонского клуба Антуан Гризманн, пробив из пределов штрафной площади, записал гол на свой счёт.

Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками. Третье место досталось «Барселоне» — 79 очков.