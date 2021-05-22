8-й гол Шомуродова в сезоне принёс «Дженоа» победу в матче с «Кальяри»

В 38-м туре чемпионата Италии «Кальяри» на стадионе «Сардиния Арена» принимал «Дженоа».



На 16-й минуте встречи нападающий гостей Эльдор Шомуродов вывел свою команду вперёд, перекинув вратаря после дриблинга. За последние шесть матчей на счету узбекистанского нападающего пять голов, включая дубль в предыдущем туре. Всего Шомуродов в этом розыгрыше Серии А забил 8 мячей.



На 74-й минуте форвард «Дженоа» Яя Каллон, казалось бы, удвоил преимущество, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. На 84-й минуте полузащитник гостей Валон Бехрами получил прямую красную карточку за грубый фол.



Финальный свисток зафиксировал минимальную победу генуэзского клуба 1:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Франческо Меравильей. Ассистенты: Лука Мондин и Антонио Воно. Резервный: Антонио Джуа.



«Дженоа» занимает 11-е место, набрав 42 очка. «Кальяри» — 16-е место, набрав 37 очков.