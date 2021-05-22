Никола Влашич женился. Фото

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич сегодня женился на своей девушке Ане, с которой давно состоит в отношениях, сообщает Volimhrvatsku.

Никола Влашич из-за травмы пропустил два последних матча ЦСКА в чемпионате России. Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний хорват провёл 26 матчей, забил 11 голов, отдал пять результативных передач. 17 мая Влашича включили в заявку сборной Хорватии на чемпионат Европы 2020 года.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. Действующий контракт хорватского полузащитника с армейцами рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 30 млн.