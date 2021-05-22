Черышев не забил ни одного гола за 21 игру в этом сезоне за «Валенсию»

Стала известна статистика полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в этом сезоне. Твиттер-аккаунт Optalvan подсчитал эффективность игры футболиста.



Черышев в Ла Лиге в сезоне-2020/2021 провёл 1102 минуты на поле за 21 игру. Россиянин не смог отличиться ни разу, нанеся 20 ударов по воротам (6 – в створ).



При этом полузащитник отдал три голевые передачи и сделал 16 передач под удар. 41 из 50 навесов оказались неточными, 19 из 25 обводок также оказались безуспешными. В 15 случаях из 19 Черышеву удавалось совершить удачный отбор.



В матче заключительного 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Уэской». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 0:0. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 77-й минуте встречи. По итогам сезона «Валенсия» набрала 43 очка и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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