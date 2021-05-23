«Исторический момент в моей карьере». Левандовски — о своём рекорде.

В заключительном 34-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Аугсбург» 5:2. Нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски прокомментировал тот факт, что он превзошёл «вечный» рекорд бывшего нападающего «Баварии» Герда Мюллера.



«Это невероятное чувство, я очень рад. Я отыграл 90 минут, но это не сработало, а потом я забил последним ударом в игре. Это было похоже на фантастику. Мы всегда должны быть терпеливыми, я знал, что мой шанс придёт. Я должен был быть готов к нему. Хочу поблагодарить команду, они всегда искали меня сегодня, чтобы я мог забить. Иногда приходится бороться за легендарные рекорды, это не так просто. Свою роль в рекорде сыграла вся команда. Это очень особенный, исторический момент в моей карьере», — приводит слова Левандовски официальный сайт «Баварии».



Польский форвард забил 41-й гол за 29 матчей в этом сезоне Бундеслиги.