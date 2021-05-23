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ПАОК вырвал у «Олимпиакоса» победу в финале Кубка Греции. Игроки отпраздновали триумф

ПАОК вырвал у «Олимпиакоса» победу в финале Кубка Греции. Игроки отпраздновали триумф
Артур Иванов
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Вчера, 22 мая, состоялся финальный матч Кубка Греции. «Олимпиакос» встречался с ПАОКом. Встреча проходила на стадионе «Спирос Луис» в Афинах" и завершилась победа ПАОКа 2:1.

На 36-й минуте счёт с пенальти открыл полузащитник ПАОКа Виеринья. На 50-й минуте бывший полузащитник московского «Динамо» и казанского «Рубина» Янн М’Вила сравнял счёт во встрече. На 90-й минуте форвард Михал Крменчик принёс победу клубу из города Салоники.

В официальном «твиттере» клуба появилось видео из раздевалки команды. Игроки ПАОКа поют и танцуют, бурно празднуя завоевание трофея.

Владельцем ПАОКа является российский бизнесмен Иван Саввиди. Клуб завоевал Кубок Греции в восьмой раз в своей истории, а также в четвёртый раз за последние пять лет.

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