Куман прокомментировал чемпионство «Атлетико»
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о чемпионстве «Атлетико».
«Хочу поздравить «Атлетико» с таким сезоном и с тем, что они стали чемпионами. Это команда, которая дольше всех лидировала в чемпионате и имеет очень хорошо подобранный состав», — цитирует Кумана Goal.
Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очка и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, «Реал», на два очка. «Барселона» (79) — третья.
«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021). «Реал» выигрывал Примеру 34 раза, «Барселона» — 26 раз.
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