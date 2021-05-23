Переход Гарри Кейна может обойтись «Манчестер Сити» более чем в € 116 млн

Переход нападающего «Тоттенхэма Хотспур» Гарри Кейна может обойтись «Манчестер Сити» более чем в € 116 млн, сообщает журналист Ян Чизман в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Гарри хотел бы поработать с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, и манкунианцы заинтересованы в его услугах. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви.
Гол Кейна в матче «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон».
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Контрактное соглашение английского форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Гарри принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (четыре — с пенальти) и отдал 13 результативных передач.
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