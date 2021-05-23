«Белененсеш» предложил Буффону контракт с еженедельными сладостями и посещением музеев

Португальский «Белененсеш» предложил итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону необычный контракт.

«Мы слышали, что вы ищете новый вызов и готовы выслушать «сумасшедшие и стимулирующие» предложения. Поэтому мы решили подарить вам нечто неотразимое: как насчет переезда в Лиссабон и помощи нам быстро вернуться на своё место в португальском футболе, в Первую лигу? Мы скромны, реалистичны и честны. Мы должны предложить вам не деньги, а возможность связать ваше имя с другим вызовом, который могут принять только живые легенды, такие как вы, с чувством возможностей. Вы уже занимаете выдающееся место в истории футбола, но здесь вы можете подняться на Олимп. В контракт мы обязательно включим годовой абонемент на посещение музея искусства, архитектуры и технологии и один семейный билет в неделю для посещения музея автобусов, монумента открытий, к башне Белен и монастырю Жеронимуш — этим двум последним объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

Контракт также будет включать в себя упаковку в неделю одного из самых популярных португальских сладостей, которым вы наверняка насладитесь, не меняя своей диеты. Всё в пешей доступности от стадиона «Рестело». У вас будет личная ложа для вашей семьи», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

За «Белененсеш» выступает российский голкипер Станислав Крицюк.

Напомним, ранее Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона, но готов продолжить играть, если ему поступит интересное предложение.