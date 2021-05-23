14-летний болельщик «Атлетико» погиб во время празднования чемпионства клуба в Ла Лиге

Во время празднования победы мадридского «Атлетико» в чемпионате Испании сезона-2020/2021 скончался 14-летний болельщик «матрасников», сообщает Reuters.



Подросток погиб в результате удара о стену, высунувшись из движущегося фургона в центре Мадрида. У мальчика произошла остановка сердца, и, несмотря на все реанимационные действия, он скончался спустя час после произошедшего. Трагедия произошла, когда рядом с ним находились его друзья и члены семьи. К расследованию инцидента уже подключилась муниципальная полиция Мадрида.

Напомним, мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очка и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, «Реал», на два очка. «Барселона» (79) — третья.



«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021).