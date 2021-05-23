Президент «Спортинга» высказался о возможном возвращении Криштиану Роналду в клуб

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш высказался о возможном возвращении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в Лиссабон.
«Думаю, однажды он снова сыграет здесь. Криштиану одним из первых прислал мне сообщение, чтобы поздравить «Спортинг» с победой в чемпионате.
Однако у него ещё один год контракта с «Ювентусом», и я знаю, что он хочет продолжить борьбу за победу в Лиге чемпионов. Его возвращение в Португалию зависит от него самого. Помимо того, что Роналду является отличным игроком, он также является большим фанатом «Спортинга», — передаёт слова Варандаша Goal.
Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». В сезоне-2002/2003 он провёл 31 матч за команду, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач. Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.
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