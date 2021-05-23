Флик: пока не знаю, что будет дальше. Сейчас хочу насладиться титулом с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после победы в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (5:2) высказался о работе на посту наставника мюнхенского клуба.



«Пока не знаю, что будет дальше. Сейчас хочу насладиться титулом. Я был большим фанатом «Баварии» с самого детства. Очень жаль, что в то время, когда я был тренером этой команды, на стадионе было не так много болельщиков», — приводит слова Флика «твиттер» Bayern & Germany.



Флик возглавил «Баварию» в 2019 году. Под его руководством команда в первом же сезоне завоевала требл, став победителем чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов. В нынешней кампании мюнхенцы вновь выиграли Бундеслигу. Ранее сообщалось, что Флик может возглавить сборную Германии или «Барселону».