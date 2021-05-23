Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик: пока не знаю, что будет дальше. Сейчас хочу насладиться титулом с «Баварией»

Флик: пока не знаю, что будет дальше. Сейчас хочу насладиться титулом с «Баварией»
Диана Валавичюте
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после победы в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (5:2) высказался о работе на посту наставника мюнхенского клуба.

«Пока не знаю, что будет дальше. Сейчас хочу насладиться титулом. Я был большим фанатом «Баварии» с самого детства. Очень жаль, что в то время, когда я был тренером этой команды, на стадионе было не так много болельщиков», — приводит слова Флика «твиттер» Bayern & Germany.

Флик возглавил «Баварию» в 2019 году. Под его руководством команда в первом же сезоне завоевала требл, став победителем чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов. В нынешней кампании мюнхенцы вновь выиграли Бундеслигу. Ранее сообщалось, что Флик может возглавить сборную Германии или «Барселону».

Новость по теме
Флик: рекорд Левандовски — достижение всех игроков «Баварии»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021