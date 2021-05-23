Юрген Клопп сравнил футбольную команду с оркестром

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл предварительные итоги сезона, а также высказался об испытаниях, с которыми столкнулся клуб.



«Это был самый трудный год в моей жизни, потому что я никогда не думал, что мне придётся иметь дело с пандемией. Не мне лично, а всем нам. Чему я научился? Сон переоценивают. Стали ли мы лучше за этот год? Не знаю, но стало ли у нас больше опыта? Определённо. В будущем мы ещё оценим, насколько многому научились за этот период.



Футбольная команда — словно оркестр. Если вы потеряете одного игрока, вы всё равно сможете выступать на достойном уровне. Но если выбывает ещё один, то делать это становится труднее. Особенно в такой лиге, как АПЛ, где игра проходит на высочайших скоростях. По ходу сезона мы теряли наших центральных защитников, причём всех по очереди. Это стало трудным испытанием. Как бы ни завершился матч в воскресенье, мы нашли выход из ситуации, который абсолютно великолепен.



Ещё несколько недель назад наше участие в еврокубках было под вопросом, а сейчас мы уже гарантировали себе место в Лиге Европы. Это не совсем то, чего мы хотели, но всё же лучше, чем ничего. Спросите «МЮ», нравится ли им Лига Европы. Они скажут «да», ведь они играют в финале этого турнира и имеют шанс выиграть», — приводит слова Клоппа ESPN.



«Ливерпуль» встретится с «Кристал Пэласом» сегодня, 23 мая. Матч 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00 по московскому времени.