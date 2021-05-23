Каземиро: «Реалу» нужно что-то менять, ведь мы ничего не выиграли в этом сезоне

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал результаты заключительного тура испанской Ла Лиги, а также высказался о трудностях прошедшего сезона.



«Нам нужно было выиграть и дождаться того, что произойдёт в параллельном матче, где играл «Атлетико». Они тоже победили. Они сделали то, что должны были сделать. Остаётся только поздравить их с чемпионством.



Но самое главное — это мы. Мы боролись весь сезон. Несмотря на травмы, коронавирус и другие трудности. До конца мы бились за Ла Лигу и Лигу чемпионов. Все игроки гордятся этим тяжёлым сезоном. Но нужно что-то менять, раз мы не выиграли ни одного титула», — приводит слова Каземиро AS.



Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, «Реал», на два очка. «Барселона» (79) — третья.

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